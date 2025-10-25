Rock'n Punk mit "Brain Drain" und "Rock44"

„Rock44“ ist vielen bereits vom Urbacher Straßenfest „Schnitzfetzede“ bekannt.

Die Band steht für soliden (Hard)Rock der 60er bis 90er und wandelt mit ihrer Songauswahl auch mal abseits ausgetretener Coverrock-Pfade. Am Gesang gibt Olaf Pisch immer alles, um seinen Vorbildern von AC/DC bis ZZ Top nachzueifern. Im zur Seite stehen Uwe „Lucky“ Laukant (Guit.), Heinz „Hinze“ Habik (Bass), Dieter Köhler (Guit.) und Thomas „Lory“ Lorenz (Drums). Bild 2) Die „Einheizer“ des Abends heißen „Brain Drain“ und ist eine Tribute-Band der „Ramones“. So besteht das kurze aber heftige Programm von „Brain Drain“ ausschließlich aus Songs der amerikanischen Punk-Veteranen. „Sheila is a Punkrocker“, „Blitzkrieg Bop“, „Pet Sematary“ und noch einige andere Hymnen werden zu hören sein: „One, Two, Three, Four…..!!!“ „Brain Drain“ sind: Olaf Pisch (Voc.)., Jürgen „Jogse“ Blümle (Guit.), Stefan „Weissi“ Weißenborn (Bass) und Stefan Bertsche (Drums). Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Es geht der Hut herum! Für Getränke und kleine Snacks an der Theke sorgen die Hobbykicker „Zipfelklatscher“.