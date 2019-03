Die DELTA STARTERS verwandeln von nun an das Café Haag in regelmäßigen Abständen in einen Tanzclub aus den 50ern.

Die Band zelebriert Songperlen des frühen Rock'n'Roll, Rhythm & Blues und Rockabilly.

Also putzt Euch die Schuhe - it´s Rock'n'Roll Time!

Die DELTA STARTERS:

Don Attilio: Vocals

Philipp Tress: Guitar

Tobi Bodensiek: Bass

Ferenc Mehl: Drums