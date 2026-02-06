Rock'n' Roll Road - musikalische Lesung mit Siggi Schwarz

Siggi Schwarz ist Musiker, Produzent, Konzertveranstalter und weltweit bekannter Gitarrenhändler.

Er teilt die Bühne mit Rocklegenden, im Studio produziert er Stars. In seiner Heimatstadt Heidenheim veranstaltet er zudem seit über 20 Jahren Rock- und Pop Konzerte. Seine Musik wird von Sony Music weltweit vertrieben; sein herausragendes Engagement für Menschen in Not wurde 2025 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Der Abend verspricht spannende und unterhaltsame Geschichten aus dem großen internationalen Musikbusiness: Begegnungen und die Zusammenarbeit mit Rockstars, Erlebnisse auf der Bühne, hinter den Kulissen und im Studio – und auch ganz private Einblicke. Sie stammen aus seinem Buch „Rock’n’Roll Road“, das er zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum 2023 veröffentlichte. Zwischendurch spielt Siggi Schwarz Songs seiner Vorbilder Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana, Gary Moore und gibt Sound-Beispiele auf legendären Gitarren.