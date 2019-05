Rock'N'Roll Safari *SummerStart-Edition*

DJ REVEREND REICHSSTADT & DJ JOE WHIRLYPOPEs geht auf frühsommerliche Musik-Safari –

und sollte das Wetter es zulassen wird selbstverständlich „outdoor“ im Biergarten gefeiert und getanzt werden! Euer Tour-Guide REVERENDREICHSSTADT setzt sich also wieder einmal seinen (invisiblen) Tropenhelm auf und führt das doch arg vertrauensselige Publikum zur Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere unerforschte Orte, an denen es gefährlich, aufregend, exotisch sowie höchst tanzbar zugeht. Den Soundtrack zum Ausflug in die Wildnis bilden wie üblich „boneshakin’ Rhythm’n’Blues, stompin‘Rock’n’Roll und primitive Rockabilly“, ergänzt noch durch „swingin’ Surf- und Exotica-Tunes“ und einige ausgewählte Country-Songs. Unterstützung bekommt der Gastgeber hinter den Plattentellern nach längerer Pause wieder einmal vom Dschungel-Kumpanen JOE WHIRLYPOP, und gemeinsam werden die beiden selbst bei milden Temperaturen wie eine Kombination aus Taifun und Tornado quer durch die Steppe und Savanne wirbeln.

Der Eintritt ist dabei wie immer frei.

BITTE BEACHTEN: Es geht erst eine Woche später als ursprünglichangekündigt mit dem ROCK’N’ROLL SAFARI CLUB auf Musik-Safari– also am Samstag, 22. Juni 2019, NICHT am Samstag, 15. Juni 2019!