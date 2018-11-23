Rock'n'Roll Safari //

DJ Revernd Reichsstadt & Joe Whirlypop spielen Rhythm'N'Blues-Rock'N'Roll-Country uvm...

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Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart

DJ REVEREND REICHSSTADT  & DJ JOE WHIRLYPOP GEHEN WIEDER AUF MUSIKALISCHE SAFARI DURCH DIE ROCKNROLL-STEPPE.

KOMMEN , TANZEN, FEIERN  UND 1-2 BIERCHEN TRINKEN

WAHNSINSSKONZEPT FINDEN WIR

Eintritt frei

Info
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Partys & Clubs
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