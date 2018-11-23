Rock'n'Roll Safari //

DJ REVEREND REICHSSTADT & DJ JOE WHIRLYPOP GEHEN WIEDER AUF MUSIKALISCHE SAFARI DURCH DIE ROCKNROLL-STEPPE.
KOMMEN , TANZEN, FEIERN UND 1-2 BIERCHEN TRINKEN
WAHNSINSSKONZEPT FINDEN WIR
Eintritt frei
DJ Revernd Reichsstadt & Joe Whirlypop spielen Rhythm'N'Blues-Rock'N'Roll-Country uvm...
Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart
DJ REVEREND REICHSSTADT & DJ JOE WHIRLYPOP GEHEN WIEDER AUF MUSIKALISCHE SAFARI DURCH DIE ROCKNROLL-STEPPE.
KOMMEN , TANZEN, FEIERN UND 1-2 BIERCHEN TRINKEN
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Eintritt frei
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