Rock'n'Roll *Sommer* Safari feat. DJ Reverend Reichsstadt & Alfredo Amore

Es geht auf frühsommerliche Musik-Safari – und sollte das Wetter es zulassen wird selbstverständlich „outdoor“ im Biergarten gefeiert und getanzt werden!

Euer Tour-Guide REVEREND REICHSSTADT setzt sich also wieder einmal seinen (invisiblen) Tropenhelm auf und führt das doch arg vertrauensselige Publikum zur Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere unerforschte Orte, an denen es gefährlich, aufregend, exotisch und höchst tanzbar zugeht, den Soundtrack zum Ausflug in die Wildnis bilden dabei wie üblich „bone-shakin’ Rhythm’n’Blues, stompin‘ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly“, ergänzt noch durch „swingin’ Surf- und Exotica-Tunes“ sowie ausgewählte Country-Songs. Unterstützung bekommt der Gastgeber erneut vom Kollegen ALFREDO AMORE und gemeinsam werden die beiden mit „der Sonne im Herzen“ quer durch den Dschungel und die Steppe rocken – und dennoch sollte man sich bewußt sein, dass dies hier alles andere als ein Ponyhofbesuch ist!

Auch wenn der Eintritt wie immer frei ist.Goldmark’s

(Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mit