Die größten Hits von damals und heute - powerd by Jack Daniels

Rocknacht

Garantiert! Für jeden Geschmack ist gesorgt:

MAIN: DJ Paulaner-

Die größten Hits von damals und heute.

Mit Hits von Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Gotthard, Bon Jovi über Onkelz, Rammstein bis hin zu Linkin Park, Papa Roach etc...

Incl. vielen Videos & Livevideos der angesagtesten Festivals...

CUBE: MIXED MUSIK

...all Sounds - 90er - Party - Charts mit TOMMY XXL

Einlass 21:00 Uhr

Beginn: 22:00 Uhr

--- > Umfrage //

Schwarze Nacht Loading:

( in Vorplanung )

--- > Umfrage // Die Schwarze Nacht zur Rocknacht ins A1 oder als einzelnes Event ?

Bitte eure Meinung an Kontakt@kulturfabrik-zollernalb.de