Rock Nacht powerd by Jack Daniels - Die größten Hits von damals und heute.

KultFabrick Rockt powerd by Jack Daniels.

Auf vielfachen Wunsch starten wir am 28.05. wieder voll durch mit dem besten Rock aller Zeiten. Die ultimative Rocknacht!

Erlaubt ist, was Spaß macht!

Rock - Metal - Party

Garantiert! Für jeden Geschmack ist gesorgt:

Main: DJ Besi - Die größten Hits von damals und heute.

Mit Hits von Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Gotthard, Bon Jovi über Onkelz, Rammstein bis hin zu Linkin Park, Papa Roach etc...

Incl. vielen Videos & Livevideos der angesagtesten Festivals...

Cube: DJ Maik (Pate)

...all Sounds of - Heavy Metal bis Black Metal... Von AC /DC, Maiden, Priest über Slayer, Pantera, Overkill über Morbid Angel, Deicide, Death bis Immortal, Marduk, Mayhem

wir freuen uns drauf