Die deutsche Festivallandschaft ist nicht gerade klein und so erhielt sie im Jahr 2006 erneut Zuwachs: Das Rock of Ages war geboren. Am 28. Juli 2006 kamen direkt 6.000 Besucher zum Rock Of Ages, das schon da mit einem enormen Bandangebot auffuhr. Darunter Bands wie Uriah Heep, Wishbone Ash und Saga. Nach dem immens erfolgreichen Start des Rock Of Ages Festivals war klar, dass es weitergehen musste und so gab es auch im darauffolgenden Jahr ein Line Up, das sich sehen lassen konnte. Geboten wird genau das, was das Herz eines Rockfans begehrt.

"Just Pure Rock" versprechen die Macher von Rock Of Ages auf ihrer Webseite. Der Schwerpunkt liegt klar auf traditioneller, handgemachter, melodischer Rockmusik. Und diese straighte Linie im Booking begeistert Jahr für Jahr tausende Besucher. Auch in diesem Jahr sind wieder große Namen vertreten, die das Publikum feiern wird. Rock Of Ages Tickets jetzt im Vorverkauf sichern!

Freitag:

Uriah Heep

Rose Tattoo

Queensryche

Killcode

Kinge Zebra

Samstag:

Saxon

Chris Norman

Extrabreit

Jean Beauvoir

FM

Crazy Lixx

Wayward Sons

Crekko

Sonntag: