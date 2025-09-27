Rock auf der Orgel / Symphonic Rock Duo

Stücke von Bach bis Metallica und neu u.a. von The Doors, Neil Young, Guns‘n Roses in ungewöhnlicher Besetzung.

Das Symphonic Rock Duo – mit Mario Kröger an der Orgel und Alex Wittmann am Schlagzeug – kommt mit rockigen Orgelklängen in die Kirche St. Johann nach Ludwigsburg. Nach dem begeisternden Ludwigsburger Konzert 2024 bringt das Duo ein neues Programm mit Klassikern der Rockgeschichte mit. Die Bandbreite reicht dabei wieder von Bach bis Metallica und es werden u.a. Hits von The Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, Neil Young, Guns‘n Roses, Bon Jovi, Gary Moore und Nightwish zu hören sein.

Diese erklingen durch die ungewöhnliche Besetzung mit der kräftigen Orgel und dem rhythmischem Rockschlagzeug in ganz neuen Facetten.

Nach dem Konzert: Herzliche Einladung zum gemeinsamen Umtrunk.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Veranstaltungort: Kirche St. Johann, Gänsfußallee 29, Ludwigsburg