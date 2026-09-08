Am 22.10.2026 findet mit Unterstützung der ZEAG-Kulturstiftung ab18:00 Uhr ein Konzert des „Stuttgart Brass Quartett“ in der Schlosskapelle Liebenstein statt.

Seit 40 Jahren hat sich das Stuttgart Brass Quartett an der Spitze deutscher Blechbläserensembles fest etabliert, was zahlreiche eindrucksvolle Konzertauftritte und CD- Aufnahmen bestätigen. Im Crossover-Programm des Quartetts erklingen Werke der Renaissance, der Barock und des Spirituals bis hin zu Blues und Swing.

Andreas Spannbauer, Ekkehart Kleinbub (Trompete), Michael Bigelmaier und Dieter Eckert (Posaune) sind in vielen Stilrichtungen zu Hause und spielen u.a. als Mitglieder des Staatsorchesters Stuttgart und der Stuttgarter Philharmoniker. Markenzeichen neben seinem unverwechselbaren Quartettsound sind die auf den Klangkörper zugeschnittenen Arrangements und Auftragskompositionen.

Für das leibliche Wohl an diesem Abend sorgt das Catering-Team von Mayer & Söhne, Erligheim.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend in der kunsthistorischen Schlosskapelle Liebenstein!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!