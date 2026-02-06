Rock + Pop - Gez & Luis Zirkelbach

Gez Zirkelbach ist Frontmann, Sänger und Gitarrist verschiedener Bands, wie "Cassandra & the Boyz" oder “Der Trieb” und eine feste Größe der regionalen Rock, Pop, aber auch Krautrockszene.

Diverse CDs mit Der Trieb sind im Laufe der Jahre erschienen. Gez ist in Geradstetten geboren und aufgewachsen und freut sich endlich mal wieder live hier zu sein. Im Hauptberuf ist er freiberuflicher Bildender Künstler mit Malerei und Performance und auch Lehrer und Hochschuldozent für Kunst.

Sein Sohn, der Multiinstrumentalist Luis Zirkelbach ist in den letzten Jahren vor allem als deutschsprachiger Singer/Songwriter und Straßenmusiker aktiv. Er singt, spielt Gitarre, Fußschlagzeug, Cajon, Bass und vieles mehr. Einst heizte er als Sänger der Reggae Ska Combo Merry Judge die Festivals und Clubs des Südens ein, dann machte er einige Erfahrungen mit elektronischer Musik und Punk. Aus dieser Reise schöpft Luis bis heute und entwickelt daraus einen ganz besonderen Stil. Seit 2020 brachte er 3 Tonträger raus - komplett in Eigenregie produziert.

Zusammen gestalten die beiden einen wirklich bunten Abend an dem sie Instrumente wechseln und eigene Lieder mit Covers mischen. Sie singen Texte, die zum Nachdenken und Mitsingen anregen.

Neben Selbstgeschriebenem reicht ihr Repertoire von CRR bis Rio Reiser, von Reinhard Mey bis Bob Marley, von Van Morrison bis Tocotronic.