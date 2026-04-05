ROCK, POP, JAZZ - Die Jugendmusikschule groovt!

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Steinturnhalle Leonberg Steinstrasse 5, 71229 Leonberg

60 Jahre JMS!

Jubiläumskonzert des Fachbereichs Jazz, Rock, Pop

Schülerinnen und Schüler musizieren in verschiedensten Ensemble-Besetzungen.

So werden unter anderem der Popchor, die JMS-Combo „Rhythm Bones“, die Erwachsenenband "Blue Mondays" und Projektbands zu hören sein.

Mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm, bei dem auch schonmal Rockhymnen zu Jazzstandards umfunktioniert werden, präsentiert der Fachbereich Popularmusik seine musikalische Bandbreite und freut sich auf zahlreiche Musikinteressierte aus Leonberg und Umgebung.

Info

Steinturnhalle Leonberg Steinstrasse 5, 71229 Leonberg
Konzerte & Live-Musik
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