Rock- und Pop Konzert: "The Greatest Hits" mit dem Sinfonieorchester der Uni Hohenheim

Von Queens „Bohemian Rhapsody“ bis zu „Harry Potter“: Das Sinfonieorchester der Uni Hohenheim präsentiert beim gemeinsamen Konzert mit dem Solitude-Chor und der Wolfbusch-Kinder- und Jugendchor die größten Hits aus der Rock-, Pop- und Film-Geschichte.

„Stairway to Heaven“, „Music“ von John Miles oder die Musik aus Blockbustern wie „Pirates of the Caribbean“, „Titanic“ und vieles mehr – für jeden Geschmack findet sich der persönliche “Greatest Hit“!

Festhalle Feuerbach, Kärntner Straße 48, 70469 Stuttgart

Eintritt: 10 Euro ermäßigt, 15 Euro normal. Freie Platzwahl

Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Hier gibt’s weitere Informationen : https://www.sinfonieorchester.de/