Für die Freunde der gepflegten Live-Musik heisst es am Samstag, den 13. Oktober 2018 Rock/Pop unplugged. Dr. Eierpack in der Schlosscafe Lounge mit Bar, mit Aussenbereich und vor allem mit leckerem Essen. Die Mauern in Beuren werden wackeln. Vorverkauf ist gestartet.

Übrigens: ein kompletter Tisch hat 8 Plätze… Wir hören uns!