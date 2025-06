Rock-Sommerfest mit den Gabys

Seit über 30 Jahren sind die Gabys die Garanten für Show, Party und eine herausragende Live-Performance. Dabei begeistern sie mit Rockhits aus sechs Jahrzehnten, legendären Soulklassikern und aktuellen Charts-Stürmern.

Die Berliner Ladys machen vor nichts Halt; in unvergleichlicher Gabys-Manier und ihrem unverwechselbaren eigenen Stil verwandeln sie jeden Coversong gekonnt in ihre ureigene Version. Bereits zweimal ist es ihnen gelungen, das Publikum in der ausverkauften Mühle von den Sitzen zu reißen und dies wird auch bei ihrem dritten Auftritt in Wimsen der Fall sein! Garantiert!