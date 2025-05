Nach dem großen Erfolg 2024 ist ROCK STORIES – Music Behind The Scenes endlich zurück auf der Stuttgarter Varietébühne! Vor ausverkauftem Saal avancierte die packende Show rund um die Anekdoten und Exzesse der Rockgeschichte zum Publikumsliebling und verspricht völlig zurecht, das Rock-Highlight 2025 zu werden!

ROCK STORIES ist weit mehr als eine musikalische Hommage an die großen Bands und Hymnen der Rockgeschichte. Die Show bietet auch den Blick hinter die Kulissen, holt Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der Rockstars und jener, die es gern sein wollten. Sie berichtet über Anekdoten und Exzesse, traurige und amüsante Geschichten, die auch die Musiker von RISK Classic Rock geprägt haben – allen voran Cherry Gehring, Michael Ott und Vitek Spacek. Gemeinsam mit hochkarätigen musikalischen Gästen transportieren sie das Lebensgefühl dieser Zeit und liefern den Soundtrack, zu dem eine ganze Generation geschwoft hat.

Rockfans dürfen sich auf mehr als 20 Welt-Hits einer Ära freuen, die mit Namen wie Sweet oder Janis Joplin, Nazareth oder Journey bis Led Zeppelin und Whitesnake eng verknüpft ist. Sie lauschen legendären Gitarren-Sounds von Jimi Hendrix oder stellen fest, dass Deep Purples „Child In Time“, die Antikriegshymne der frühen 1970er-Jahre, kein bisschen an Aktualität verloren hat. Und wer für den stilechten Theaterbesuch die Schlaghose oder die alte Nietenjacke vom Dachboden holen und sein Haar toupieren will, ist herzlich dazu eingeladen. Don’t miss it – es ist der perfekte Abend für jeden Fan erstklassiger Rockmusik.

MITWIRKENDE:

Cherry Gehring, Vocals (PUR, Backblech, RISK)

Vitek Spacek, Guitars (RISK, Purple Family, 2 Cylinder)

Michael Ott, Bass, Vocals (RISK, Purple Family, 2 Cylinder)

Markus Schölch, Keyboards (Sweet Soul Music, Pete York)

Claus Müller, Drums (ehem. Fools Garden, Hendrix AllStar Band, Cream of Clapton)

Klaus Marquardt, Violin (Wendrsonn, TinyWings)

Jessica Conte, Vocals (JÄST)