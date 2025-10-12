ORSO Rock Symphony Night

Mit einem aufregenden musikalischen Mix der Rock- und Popkultur und der Symphonik des 19./20. Jahrhunderts, Filmmusik und Opernliteratur, Musical, Jazz und Soul, sind die Rocksymphoniker des ORSO seit mittlerweile mehr als einem Vierteljahrhundert einzigartig. Das Rock Symphony Orchestra ist ein gewaltiger Klangkörper bestehend aus einem 130-köpfigen Symphonieorchester, Rockband, großem gemischten Chor und verschiedensten Solisten. Zu hören sind spektakuläre Titel – eigens von Wolfgang Roese für den großen Klangkörper des ORSO arrangiert – von Legenden wie Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, David Bowie, Supertramp, The Rolling Stones, Deep Purple, George Michael, Elton John und vielen anderen mehr! Mit über 200 Mitwirkenden wird die Crossover-Abteilung des ORSO auch als “größte Band der Welt” bezeichnet. Keines der bisherigen ORSOkonzerte – klassische wie “rockige” – endete je ohne Standing Ovations. Unter dem leidenschaftlichen Dirigat des Gründers Wolfgang Roese reißen Chor und Orchester in großer Mahler-Besetzung gemeinsam mit Rockband und unterschiedlichsten Solisten das Publikum mit ihrer Spielfreude von den Sitzen und feiern die Verschmelzung von sogenannter “E- und U Musik”.