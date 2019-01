× Erweitern Rock of Ballet X

Die BAD BOYS OF DANCE am 06. Februar 2019 im Rosengarten Mannheim und am 23. Februar 2019 in der Alten Oper Frankfurt (Mannheim, 11.04.2018). Mit „Rock the Ballet”, „Rock the Ballet 2”, einem „Best of” und einer eigenen Show im Londoner West End erreichten Rasta Thomas’ Bad Boys of Dance seit 2008 über eine Millionen Fans in mehr als 800 Aufführungen in über 20 Ländern. Ab Dezember 2018 kommt die Erfolgsshow mit einer großen Jubiläumstour und einem komplett neuen Programm nach Deutschland zurück – ROCK THE BALLET X – 10th Anniversary Tour. Dabei machen sie unter anderem am 06. Februar 2019 Halt im Rosengarten Mannheim und am 23. Februar 2019 in der Alten Oper Frankfurt.

Der Tourneestart ist in Hamburg, der Stadt, in der ROCK THE BALLET 2008 seine Uraufführung feierte. Getrieben von der Idee, den klassischen Tanz neu aufzumischen und aus Ballett- und Tanzaufführungen mitreißende Showerlebnisse zu machen, kreierten Rasta Thomas und Adrienne Canterna im Jahr 2007 ROCK THE BALLET. Er – nach großen Rollen des klassischen Ballettrepertoires – als Leiter und Direktor der Truppe. Sie – nach zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen im klassischen und im modernen Tanz – als Choreographin der Show. Basis der Idee: die Bad Boys of Dance, coole Kerle, die es einfach draufhaben. Sexy und unterhaltsam wie ein Pop-Konzert sollte Ballett sein, für ein junges Publikum. „Als ich die Truppe gründete, wollte ich unbedingt etwas Einmaliges, nie zuvor Dagewesenes schaffen. Und diese Show sollte von den denkbar besten Tänzern auf die Beine gestellt werden.”, so beschreibt Rasta Thomas seinen damaligen Traum.

Heraus kam eine ebenso explosive wie geniale Mischung: eine multimediale Tanz-Performance, ein absolutes Party-Ereignis, in dessen aufgeheizter Atmosphäre Tänzer wie ein Energy-Drink wirken, der das Publikum mit Power versorgt. Von diesem Moment an war der klassische Tanz neu definiert. Die brillanten Tänzer haben alle die strenge, klassische Ballettausbildung an den renommiertesten Schulen der USA absolviert. Ein Grund mehr, dass die spektakuläre Tanz-Show aus New York sowohl erfahrene Ballettliebhaber als auch Tanzanfänger fasziniert und in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Standing Ovations sowie fantastische Kritiken auslöste. Über die Jahre beständig von Adrienne Canterna weiterentwickelt, kommt die Jubiläumstour „ROCK THE BALLET X – 10th Anniversary Tour” als völlig neue Show zurück. Hier vermischt sich Ballett mit atemberaubenden visuellen Effekten und neuen Pop- und Dance-Songs.