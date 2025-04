Rock the Circus - Musik für die Augen

Die pulsierende Energie eines Rockkonzerts vereint mit der Faszination von Weltklasse-Zirkusartistik – Der Überraschungserfolg erneut auf großer Tournee durch Deutschland.

Hier wächst zusammen, was zusammengehört – atemberaubende Artistik und kraftvolle Rockmusik. Kreativität, Risikobereitschaft, virtuose Fingerfertigkeit und der Mut zur großen Emotion verbinden die Welt des Rock ´n´ Roll seit jeher mit der des Zirkus. Zirkus und Rock waren sich selten so nahe wie bei der überraschenden Erfolgsshow ROCK THE CIRCUS.

Aus einer simplen Idee entstand 2019 eine mitreißende und überzeugende Mischung, die beim Publikum voll eingeschlagen ist. Die Tournee-Produzenten und -Veranstalter von Reset Production aus Gera lieben Zirkus und live-gespielte Rockmusik. So entstand eine Show mit einer überzeugenden Live-Band und hervorragenden Akrobaten.

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage seit der Premiere im Jahr 2019 geht diese spektakuläre Show zum wiederholten Male erneut auf große Tournee.

Die hauseigene Rock-The-Circus-Band interpretiert live die größten Hits der Rock-Geschichte von legendären Bands wie AC/DC, Bon Jovi, Guns N´ Roses, Pink Floyd, Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen mehr. Sechs Vollblut-Rockmusiker sorgen für unvergessliche Gänsehautmomente und das ultimative Live-Konzert-Feeling.

Die musikalischen Darbietungen werden durch artistische Höchstleistungen internationaler Akrobaten zu einer neuen Kunstform verschmolzen – rasant, kraftvoll und wild. Atemberaubende Akrobatik, magische Momente und spektakuläre Glanzleistungen treffen auf kraftvolle Rock-Hymnen und gefühlvolle Balladen aus 50 Jahren Rockgeschichte. Die Songs sind perfekt auf die jeweiligen Darbietungen abgestimmt, die Darbietungen optimal der Songauswahl angepasst. So wächst zusammen, was zusammengehört.