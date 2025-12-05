mit den grössten Hits von

Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple

Giusy Ferrigno - vocals

Sabina Olijve - vocals

Giacomo Voli - vocals

Jiri Rambousek - guitars

Frantisek Hönig - drums

The Symphonic Rock Orchestra

Dirigent: Friedemann Riehle

Rock the Opera mit den größten Hits von Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple erstmals in der Liederhalle! Mit Rock the Opera gelingt Dirigent Friedemann Riehle das Unmögliche: Eine perfekte Verbindung von Klassik und Rock. Riehle konzipierte das Programm ursprünglich für seine Konzerte in der Wiener Staatsoper. Mit dem Orchester katapultiert er Rockmusik in eine neue Dimension und bewahrt zugleich die Atmosphäre und Kraft der originalen Songs. Herausragende Rockstimmen, eine Band und ein grosses Sinfonieorchester garantieren einen Abend, der in Erinnerung bleibt.

Highlights der Setliste sind u.a.:

Pink Floyd - Comfortably Numb, Another Brick in the Wall

Queen - Don´t Stop Me Now, Under Pressure, Love Of My Life

Deep Purple - Highway Star, Smoke On The Water

AC/DC - Thunderstruck, Shook Me All Night Long

und viele weitere.