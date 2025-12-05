mit den grössten Hits von
Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple
Giusy Ferrigno - vocals
Sabina Olijve - vocals
Giacomo Voli - vocals
Jiri Rambousek - guitars
Frantisek Hönig - drums
The Symphonic Rock Orchestra
Dirigent: Friedemann Riehle
Rock the Opera mit den größten Hits von Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple erstmals in der Liederhalle! Mit Rock the Opera gelingt Dirigent Friedemann Riehle das Unmögliche: Eine perfekte Verbindung von Klassik und Rock. Riehle konzipierte das Programm ursprünglich für seine Konzerte in der Wiener Staatsoper. Mit dem Orchester katapultiert er Rockmusik in eine neue Dimension und bewahrt zugleich die Atmosphäre und Kraft der originalen Songs. Herausragende Rockstimmen, eine Band und ein grosses Sinfonieorchester garantieren einen Abend, der in Erinnerung bleibt.
Highlights der Setliste sind u.a.:
Pink Floyd - Comfortably Numb, Another Brick in the Wall
Queen - Don´t Stop Me Now, Under Pressure, Love Of My Life
Deep Purple - Highway Star, Smoke On The Water
AC/DC - Thunderstruck, Shook Me All Night Long
und viele weitere.