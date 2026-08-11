Rock- und Pop-Konzert am 8.11.2026 in der Edith-Stein-Realschule

Die Edith-Stein-Realschule in Schillingsfürst und der Chor B-VOICES aus Burgbernheim laden ein zum Rock und Pop-Chorkonzert!

Wir B-VOICES freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder in Schillingsfürst zu Gast sein dürfen. Wir präsentieren gefühlvolle und auch rockige, mitreißende Songs mit Solisten aus eigenen Reihen. Unsere Chor-Band ist natürlich wieder mit dabei.

Freut Euch mit uns auf mehr und neue musikalische Highlights nach dem Motto:

Chor. Modern. Überraschend. Anders.

Einlass ab 16 Uhr mit Bewirtung im Foyer der Edith-Stein-Realschule.

Der Eintritt ins Konzert ist frei, Spenden sind willkommen!