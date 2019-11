× Erweitern Froh&Heiter Obersöllbach YES der Chor präsentiert ein neues Bühnenprogramm

Mit internationalen Hits möchte YES der Chor von Froh&Heiter Obersöllbach bei seinem Jahreskonzert sein Publikum mitreißen und zum Mitfeiern einladen. Celebrate good times, come on!

Karten sind bei Getränke Kober, im Lädle in Michelbach, bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG in Neuenstein und im Mobiz in Öhringen erhältlich.