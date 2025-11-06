Ein mitreißendes Gesangserlebnis voller Leidenschaft, Kraft und Humor.

Die niederländische Gruppe Rock4 hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Vocal-Rockband entwickelt. Mit einem tiefen Bass, einem Perkussionisten von Weltklasse, einem beeindruckenden Leadsänger und einem großartigen klassischen Tenor performen sie weltweit. Vier Vokalisten, die ihre Stimme als einziges Instrument nutzen, interpretieren weltbekannte Hits auf beeindruckende Weise. Mit ihrem Programm „The Vocal Experience“ entführt Rock4 dasPublikum auf eine emotionale Zeitreise, die unter anderem Songs von Pink Floyd, The Beatles und Queen sowie von Rag’n’Bone Man und Faithless umfasst. Dabei werden sämtliche musikalische Register gezogen, mit packenden Soli und einzigartigen, berührenden Liedinterpretationen. Der Ausnahmesänger und Bandleader

Luc Devens führt pointiert und sympathisch durch den Abend.