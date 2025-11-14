Rockabend: Afterwork-Rauschen mit “LEGEND”!

Liebe Freunde des gepflegten Feierabends!

Wir rocken uns durch den November und haben die Ehre, “Legend” als Gast begrüßen zu dürfen!

We’re Gonna Take You On A Ride To The Legendary Past!

„LEGEND“, das sind 6 sehr erfahrene und live erprobte Musiker, die sich vorgenommen haben, die guten alten Zeiten des 80er und 90er Hard ‘n‘ Heavy Classic Rocks in einer einzigartigen Art und Weise wieder aufleben zu lassen. Aufgewachsen und geprägt in der Blütezeit des Hard Rocks wol-len sie das Publikum auf eine Reise in die „gute alte Zeit“ mitnehmen. Dafür bringt „LEGEND“ in einer einzigartigen Originalität die Hits von gigantischen Bands wie zum Beispiel Savatage, Deep Purple, Metallica, Journey, Iron Maiden, Helloween, Rainbow, Guns ‘n‘ Roses, Hammerfall, Whitesnake und vielen mehr aus einer Ära, als die Haare noch lang, die Gitarren laut und die Jeans eng waren, wieder auf die Bühne!

Zum Rauschen gibt es