Rockabilly Party feat. The Pinstripes

Oldtimer, Tattoos & Rock 'n' Roll – all das und noch viel mehr macht die Rockabilly Party am 24. Juni zu einem unvergesslichen Event. Ab 20 Uhr wird SENSAPOLIS durch Barber Shops, Tätowierer, Modeaussteller und vieles mehr zurück in die Zeit der Rockabillies, Petticoats und Tollen versetzt. Unter dem Motto „Let’s twist again“ heizen euch die Rockabilly-Band "The Pinstripes" und unsere DJs auf der Tanzfläche ein. Ein Event, das sich alle Fans der 50er und 60er Jahre nicht entgehen lassen sollten!