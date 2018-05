Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung im Juni 2017 wird auch in diesem Jahr wieder durch die Nacht getwisted.

Oldtimer, Tattoos & Rock ’n‘ Roll – das alles und viel mehr wird die Rockabilly-Party am 16. Juni 2018 wieder unvergesslich machen. Ab 20 Uhr startet im Außenbereich des Sensapolis, die kostenfreie Pre-Show, mit Oldtimer-Treff und passender musikalischer Begleitung. Ab 21 Uhr versetzen Barbershops, Tattoo Künstler, Fashion Aussteller, u.v.m. in die Zeit der Rockabillies, Petticoats und Haartollen zurück. Ganz unter dem Motto „ Let’s twist again “ heizen den Gästen anschließend original Rockabilly Bands und DJs auf der Tanzfläche so richtig ein.

Macht euch schick und lasst euch in unserer atemberaubenden Kulisse in die 50er- und 60er-Jahre zurückversetzen!