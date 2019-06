Ob die Mod-und Woodstock-Ära der 60er, der Hard-und Glamrock der 70er oder der Stadionrock aus den 80ern.

Die Jungs an der Musikmaschine von Rockbusters legen euch die besten Songs aus den goldenen Zeiten auf.

Einen Esslöffel voll Soul und eine Prise Texmex aus Quentin Tarantino‘s Gewürzschublade geben dem „Rockeintopf“ die restliche Schärfe.

Ihr wollt dabei sein?

Am 28. Juni 2019 um 22.00 Uhr im Sonnenkeller und der Eintritt ist frei!

See you „Down in México!..“