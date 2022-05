Rock/Country meets Trödel mit "The Country Boys"

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am Samstag, 18.06.2022 steht an. Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im Juwel bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " The Country Boys "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im Juwel!

Die drei County Boys kommen aus dem schönen „County“ Reutlingen, spielen die Honky Tonk Country Music der weltberühmten Musiklegenden. Symbolisch gebrandmarkt durch den Totenkopf, gezeichnet von den Legenden der Country Music, führen sie unermüdlich ihre Mission für die klassische Country Music weiter.

Den Zuhörer erwarten eigene Songs, die an die Zeitgeschichte von J.R.Cash erinnern, Songs als Hank Williams in schwarz-weiß über die Bildfläche lief oder Willie Nelson mit Waylon Jennings in Schlaghosen auf der Bühne standen und über die kleine Poststation in Texas sangen.

Jeder Song eine Zeitreise in die Geschichte der Country Music, Songs von George Jones, Johnny Paycheck, Willie Nelson, Ray Price, Buck Owens und vielen mehr.

Ob im Two-Step-Style, Foxtrott oder im Slow-Walz, die County Boys ziehen jeden Tänzer bis zum Schluss in ihren Bann.

Gute Laune Garantiert!

Lasst Euch überraschen und kommt vorbei!

The Country Boys live im Juwel am 25.05.22

Eintritt frei, wir lassen allerdings den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende oder auch Wertschätzung für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte Parkplätze am Friedhof nutzen.