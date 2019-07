Waren die Texte von André Möhl schon immer jäh, zornig und voller verbaler Austritte in Richtung Zeitgeist und Gesellschaft, so rechnet er nun endgültig mit allen und allem ab, was ihn umgibt:

Ein dystopischer Rundumschlag, lyrische Erzählungen voller Abscheu. Robert Stengs Musik auf „Erdenmenschen, weggetreten“ ist einerseits dem kruden Minimalismus des Punks entlehnt, reiht sich andererseits aber durchaus in die Hörgewohnheiten aktueller elektronischer Musik ein. Das Schlagzeug Stengs besteht aus einem Samsonite-Koffer und einem Zinnteller, Möhl ist der unheimliche Lord of the Dance. In Zeiten, in welchen sich der Hass Bahn bricht, wird hier der Beweis erbracht, dass auch die Guten hassen können. 20 Jahre Rocket Freudental sind mehr als genug. Zeit für eine Abrechnung im großen Stile.