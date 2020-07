Rockhaus Festival auf dem Kulturdeck

Ab Donnerstag, den 13. August bis Sonntag, den 16. August findet dann ein buntes umfangreiches Live-Musik-Festival-Programm statt. Beginnend mit der Rockhaus Gala am Donnerstag mit einem Vortrag zur positiven Stadtplanung, einer Podiumsdiskussion zur Situation der Künstler*innen in der Stadt, Fried Dähn mit seinem E-Cello und Visualsua.. Weiter geht es am Freitag mit härteren Rockklängen.Es treten auf die Grüne Welle,Daiana Louu.a..Am Samstag spielen Cassandra Steen, Eric Gauthier und The Tame & The Wild aus Luxemburg.Am Sonntag geht es elektronisch weiter mit Adrian Hummel, Lost Place Sound System und DJ ́s der community Panopticum