Rock'n'Roll Bands gibts viele; darunter auch sehr bemerkenswerte. Doch keine ist vergleichbar mit dem Trio um den sizilianischen Sänger/Bassisten und Entertainer Nick Bisognano.

Ganz nach dem Motto "Be different, be better" zeichnet sich Rockin' Carbonara durch professionelle Handarbeit aus, die sich aus einer verrückten Bühnenperformance und 50 % gekonnter Eigenkompositionen zusammensetzt. Kein Wunder also, denn so wie hier etliche Rock'n'Roll-Stile wie Rhythm & Blues, Rockability, Swing, Country, Blues-Bop, und eine kleine Prise Punk zu einer ganz eigenen Rockability-Soße zusammengekocht werden, wird es dem Zuschauer garantiert nicht langweilig.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung auf dem Balinger Marktplatz statt. Dieser ist zum Teil bestuhlt.

Für die Bewirtung sorgt unser Gastropartner "Best for Fest - Catering". Das umfangreiche Angebot steht Ihnen jeweils ab 18:00 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich verkauft der Verein "Wasser für Afrika" Sprudel für einen karitativen Zweck. Mit Rücksicht auf die Anwohner endet der Ausschank an allen Tagen um spätestens 23:00 Uhr.

Das 12. Balinger Kulturfestival wird von der Stadthalle Balingen organisiert und durchgeführt. Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns beim Handels- und Gewerbeverein Balingen e.V. (HGV) und bei allen Partnern und Sponsoren. Ohne sie wäre das Festival in dieser Form nicht durchzuführen.

Ein großer Dank gilt den Anwohnern für ihre Toleranz.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von: HGV Balingen