ROCKIN' THE CLOCK - Die 10 Jahre Jubelshow

Wenn der schwäbische Kult-Kabarettist Herr Hämmerle auf einen der besten Elvis-Interpreten Europas trifft, entsteht seit inzwischen zehn Jahren eine Mischung, die Musik- und Comedy-Fans gleichermaßen begeistert. Nils Strassburg und Bernd Kohlhepp feiern dieses außergewöhnliche Bühnenjubiläum nun mit einer neuen Gala, die ihrem Titel alle Ehre macht: ROCKIN‘ THE CLOCK.

Am 2., 3. und 4. Juli 2026 wird die Uhr zurückgedreht und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von den „zwei Meistern ihres Fachs“ persönlich. Was kann da schon schiefgehen? (Antwort: Alles – aber genau deshalb wird’s genial). Erleben Sie einen Abend, der durch zehn Jahre gemeinsamer Programme rast – voller Tempo, Witz und musikalischer Wucht. Klassiker aus „Elvis trifft Elvis“ und „Love Letters“ treffen auf neue Szenen, frische Ideen und Überraschungen, die nur diese beiden in ihrer unverwechselbaren Art hervorbringen können.

Wer Nils Strassburgs mitreißende Elvis-Power kennt und weiß, wie Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle mit Charme, Schalk und Improvisation das Publikum im Sturm erobert, darf sicher sein: Dieses Jubiläum wird ein Feuerwerk.

„ROCKIN‘ THE CLOCK“ – eine einmalige Show für alle, die Rock ’n’ Roll, Humor und echtes Live-Entertainment lieben.