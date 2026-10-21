Rocking Daddies – 32. Benefizkonzert für Amnesty International

Am 21. November 2026 stehen die Rocking Daddies aus dem Raum Tübingen zum sage und schreibe 32. Mal auf der Bühne in Nürtingen, um für Amnesty International in einem Benefizkonzert Geld in deren Kasse zu spielen.

Im Laufe der Zeit hat die Band mehr als 25.000 Euro für den Nürtinger Ableger von Amnesty International eingespielt. Die Rocking Daddies sind mittlerweile die älteste noch existierende Rockband in der Region und in ihrem 47. Jahr ohne Unterbrechung „on the road“, dabei aber keineswegs müde! Nach wie vor steht der Name in der Region für fetzigen, gradlinigen, ehrlichen Classic Rock & Blues. Bei den Konzerten geht die Post ab – sowohl bei eigenwillig gecoverten Songs von Eric Clapton über die Beatles/Stones bis zu John Mayall, Free, Steppenwolf, Jimi Hendrix, Neil Young oder den Dire Straits als auch bei den melodischen, rockigen Eigenkompositionen von Frontman und Gründer Jürgen Sturm. Jeder Gig der Rocking Daddies wird dadurch zu einer Party zum Schwofen.