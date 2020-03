Rocking Daddies: Classic Rock - Party in den Mai

× Erweitern Jürgen Sturm Rocking Daddies, Tübingen

Die Rocking Daddies im Tübinger Hauptbahnhof - das hat seit 1995 Tradition!!

Darüber hinaus hat die Band dort am 1. Dezember 2018 mit einer gigantischen Party und 180 Gästen und Fans ihr 40-jähriges Bandjubiläum gefeiert.

Daher steht die Tübinger Band um Frontman Jürgen Sturm am 30. April 2020

nun zum 26.Mal !!! ohne Unterbrechung!! auf der Bühne der Kulturkneipe

"H.A.U.P.T.B.A.H.N.H.O.F, um mit den Fans in den 1. Mai hinein zu feiern.

Seit Jahren weiß man auch, dass man sich für diese Veranstaltung rechtzeitig einen Tisch reservieren sollte, sofern man sitzen (und vielleicht vorher noch etwas essen) möchte, doch eigentlich hält es normalerweise ab dem ersten Song sowieso niemand mehr auf dem Stuhl, denn es wird getanzt, ganz egal wie und wo man sich gerade befindet!

Der weit über die Region hinaus bekannte Name „Rocking Daddies“ steht nach wie vor für fetzigen, gradlinigen, ehrlichen Classic Rock & Blues.

Ob im Festzelt, in der Musikkneipe oder bei Open Air Konzerten (u.a. als Support für Roger Chapman & The Shortlist) - bei den Rocking Daddies - Konzerten geht die Post ab bei eigenwillig gecoverten Songs von Eric Clapton über die Beatles/Stones bis zu John Mayall, Jimi Hendrix, Neil Young oder den Dire Straits als auch bei den melodischen, rockigen Eigenkompositionen von Jürgen Sturm. Jeder Gig der Rocking Daddies wird dadurch zu einer Party zum Schwofen, garniert mit einem Hauch von Woodstock.

Die Band tritt an in der klassischen Besetzung mit Wolfgang Dannert (Leadgitarre), Michael Pfohl (Bass), Jürgen Sturm (Gitarre, Bluesharp, Gesang) und Michael Mäntele an den Drums.