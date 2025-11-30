ROCKING IN THE RAIN – Entdecke dich selbst mit Improtheater

Durch interaktive Übungen und Spiele entdeckst du deine Kreativität und lernst, spontan zu reagieren.

Dabei stehen nicht nur schauspielerische Fähigkeiten im Fokus, sondern echte Skills wie Selbstbewusstsein, Anpassungsfähigkeit und eine positive Denkweise – Eigenschaften, die dir helfen, tägliche Herausforderungen im Job, bei sozialen Events oder in deiner persönlichen Entwicklung zu meistern.

Mit Freude und Leichtigkeit wirst du die Kunst erlernen, im Moment zu bleiben und auf das Unerwartete effektiv zu reagieren, wodurch du widerstandsfähiger und einfallsreicher wirst. Spielerische Szenarien schärfen deine Problemlösungsfähigkeiten, und wir helfen dir sanft, deine Komfortzone zu verlassen – mit einer großen Portion Humor.

Dieser Kurs verändert auch deine Sicht auf Fehler. Durch das Konzept des „erfolgreichen Scheiterns“ lernst du, Fehler als Chancen zu sehen, die dir Wachstum ermöglichen. Diese Veränderung gibt dir die Kraft, Herausforderungen mit mehr Selbstvertrauen und weniger Angst zu begegnen. Das Ziel? Das Unbekannte als Abenteuer zu sehen, deine Grenzen zu überwinden und neues Potenzial freizusetzen. Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen und lernen, mit Humor und Leichtigkeit zu wachsen. Trainerin: Christina Fernandes Lopes

Weitere Infos auf www.viewchanger.de/termine