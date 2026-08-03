🎸 Rocknacht 2026 – Das Jubiläum!

🎸 Rocknacht 2026 – 25 Jahre Rock, Leidenschaft und Live Power

🔥 Jubiläumsausgabe – und kein bisschen leise

Die legendäre Rocknacht feiert ihr 25 jähriges Bestehen. Seit einem Vierteljahrhundert steht das Event für starke Live Musik, ausgelassene Stimmung und unvergessliche Nächte. 2026 wird das Jubiläum mit zwei hochkarätigen Bands gefeiert, die jeden Rockfan begeistern.

🎶 Cosmic Banditos – Classic Rock wie damals

Supertramp, Manfred Mann, Pink Floyd oder Led Zeppelin … alles an einem Abend und authentisch wie früher. Seit Ende der 90er widmen sich die Cosmic Banditos dem Classic Rock der 70er und spielen die Songs, die jeder kennt – aber kaum jemand live hört. Mit Liebe zum Detail entführen sie ihr Publikum in die Vergangenheit: Von Rainbow bis Genesis, von Pink Floyd bis Manfred Mann – egal ob sitzend genießen oder tanzend feiern, am Ende sind sich alle einig: „So habe ich diese Songs schon ewig nicht mehr gehört.“

🎤 Wishing Well – Classic Rock mit Energie und Spielfreude

Wishing Well zählt zu den angesagtesten Classic Rock Coverbands Süddeutschlands. Charmant, unterhaltsam und mit enormer Spielfreude präsentieren sie legendäre Rock und Metal Songs. Von gefühlvollen Balladen bis zu kraftvollen Metal Krachern ist alles dabei – eine musikalische Reise durch Jahrzehnte Rockgeschichte.

⭐ Das erwartet euch

• Zwei herausragende Live Bands

• Die größten Rockklassiker der letzten Jahrzehnte

• Gänsehautmomente, Mitsing Hymnen und echte Rock Atmosphäre

• Tanzen, Mitsingen und Feiern mit Gleichgesinnten

• Die große Jubiläums Rocknacht zum 25 jährigen Bestehen

🤘 Pflichttermin für alle Rockfans

Egal ob Stammgast oder zum ersten Mal dabei – dieses Jubiläum sollte sich niemand entgehen lassen. Also: Freunde zusammentrommeln, Tickets sichern und gemeinsam feiern!

🔥 Rocknacht 2026 – 25 Jahre Rock in Neckarweihingen