Rocknacht mit Los Diabolos

Das Duo "Los Diablos" wurde 2018 von den beiden navigierten Musikern Mark Klee (Gesang) und Rob Eramo (Gitarre) gegründet und hatte Ende 2019 bereits fast fünfzig Auftritte erhalten, dank des Erfolgs der Formel "Großartiger Live -Musik mit einer kleine Band". Seitdem nimmt der Ruf des Rock -Duos trotz der Schwierigkeiten der Covid19 -Krise weiter zu, dass sie am 04.06.2022 als Vorband für Bonfire in Berglen spielten. Mit einem äußerst reichhaltigen und anspruchsvollen Repertoire (zB. Van Halen, Ronnie James Dio, Rainbow, Deep Purple, Whitesnake, The Journey, Europe, Gotthard, Bon Jovi, Black Sabbath, Toto usw.), die Los Diablos bringen eine sehr intensive und suggestive Rockmusik -Show auf die Bühne, dank auch einiger Licht- und Nebelffekte. Die Zukunft erscheint sehr interessant und voller Perspektiven für dieses Duo aus Nürtingen.