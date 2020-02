Rocknacht Neckarweihingen 2020

× Erweitern Wishing Well Wishing Well rockt in Neckarweihingen

Ein besonderes Datum - ein besonderer Event.

Zum mittlerweile 19. Mal veranstaltet der Förderverein Fußball des TV Neckarweihingen e.V.

seine Rocknacht in der Willy-Krehl-Halle.

Diese Veranstaltung steht für hochwertige Live-Musik in Verbindung mit guter Unterhaltung. Die Rocknacht

findet daher Jahr für Jahr großen Zuspruch bei Rock-Fans aus dem Kreis Ludwigsburg. So kurz vor Fasching darf der

Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Uwe Abele vom Förderverein: “Mit dem diesjährigen Line Up haben wir zwei Bands

am Start, die es hervorragend verstehen, Classic Rock Covers handwerklich tadellos und gleichzeitig sehr unterhaltsam

rüberzubringen. Hier ist alles live, nichts kommt vom Band. Das Publikum wird begeistert sein!“

Als Headliner wurde die Band Wishing Well aus Ludwigsburg verpflichtet. High Intensity Classic Rock - mit diesem Motto

sind die sieben Vollblutmusiker unterwegs. Sie sorgen über die Region Ludwigsburg, Stuttgart, bzw. ganz Baden-

Württemberg hinaus bei größeren Events für gute Stimmung. Mit ihrer umwerfenden, charmant-unterhaltsamen Show

machen sie jeden Event zur Rock-Party. Bei ihren Auftritten feiert die Band gemeinsam mit den Fans und sucht ihre

Nähe. „Wir lieben die spontanen Momente der Live-Situation. Jeder Abend ist anders. Live-Rock und gut

gelaunte Menschen: diese Kombination hat etwas Positiv-Unberechenbares. It´s only Rock´n Roll but we like it!“

Bei Wishing Well bekommt das Publikum eine Fülle von musikalischen Eindrücken: von der melancholischen

Blues-Ballade über groovigen Glam bis hin zum brachial abgefeuerten Rock-Kracher ist alles geboten.

Mit dieser Vielseitigkeit fühlt sich die Band auf jeder Bühne wohl. Vertreten sind alle Styles und viele Acts; die bis heute

Kultstatus haben: die härtere Schiene mit Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Thin Lizzy, Judas Priest; die

filigranen Melodic- und Prog-Rocker Pink Floyd, Jethro Tull, Journey, Manfred Mann, Queen und natürlich der moderate

Hard Rock mit Golden Earring, Free, Rainbow und Bad Company. Richtig erdig wird es mit den Stones, Whitesnake,

Mother´s Finest, Aerosmith, ZZ Top, Steppenwolf und AC/DC.

Als Opener konnte die Band On The Roxx gewonnen werden. Die erfahrenen Musiker haben sich dem Hardrock der

80er Jahre verschrieben und verhelfen Songs von Bands wie z.B. Gotthard, Saxon, Mötley Crüe, Dokken, Magnum,

Van Halen, Autograph, Nightranger, Europe, Pretty Maids und Treat zu neuer Aufmerksamkeit.

Obwohl On The Roxx erst 2016 gegründet wurde, kann dennoch jedes Band-Mitglied auf eine ca. 30jährige

Musikerlaufbahn verweisen. Das Publikum darf sich also auf eine routinierte, überzeugende Performance freuen.

Die sympathische Band nimmt die Zuhörer sofort mit und lässt vergessen geglaubte Momente früherer Jahre

wieder aufleben.

Die Türen der Willy-Krehl-Halle öffnen sich um 19 Uhr. Bis die erste Band loslegt können sich die Gäste

bei Rockmusik aus der Konserve auf den Abend einstimmen.

Eintritt: AK 12€, VVK 10€.

VVK-Stellen: Neckarweihingen: Post/Scheibwarenladen Landäckerstraße; TVN Vereinsheim Carl-Diem Str. 18.

Poppenweiler: Dorfladen Steinheimer Str. 1.

Ludwigsburg: TELEpoint Friedenstraße 60 und auf www.tvn1899.de