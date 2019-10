Im schönen Kochertal wird es am 26.10.2019 rockig. Mit der Band Private Five feiert der TSV Ohrnberg das Comeback der Ohrnberger Rocknacht. Getreu dem Bandmotto: Classic Rock meets Hard 'n' Heavy geht's ab ca. 21.00 Uhr in der Turnhalle Ohrnberg so richtig los. Wir freuen uns auf Euch. Lets rock.