Die Modern-Alternative-Rock Party im LKA 2 DJS haben es sich zur Aufgabe gemacht diesen Abend zu rocken und jeder für sich unterschiedlich zu gestalten.

DJ Bosporus Roka hat ebenso wie sein Kollege Phil Lo seine Wurzeln in den 90ern. Bosporus Roka hat seinen Schwerpunkt eher auf die 90er, Nu Metal und Modernen Metal like 5 Finger Death Punch, Volbeat, System of a Down oder Linkin Park gelegt.

PhilLo (Bulldozer) gestaltet seine Rock Nacht gerne mit Tool, A Perefect Circle, Karnivool, Gojira oder Dredg und spielt gerne möglichst neues Material ab.