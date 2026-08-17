Rocknight mit regionalen Bands

Burning Horizon

Gegründet aus purer Leidenschaft in Heilbronn 2020, ist die vierköpfige Rockband auf ihrem Weg, die Welt zu erobern. Sie spielen Alternative Hardrock mit spürbaren Einflüssen aus Classic Rock und Grunge – roh, direkt und gleichzeitig melodisch. Ihre Songs stammen durchweg aus eigener Feder und verbinden druckvolle Riffs mit ehrlichen, emotionalen Texten. Mit einem Durchschnittsalter von etwa 25 Jahren bringt die Band frische Energie auf die Bühne und lässt den lange totgeglaubten Rock wieder aufleben.

Der Bass baut ein kraftvolles Gerüst, das die gesamte Band zusammenhält, die Rhythmusgitarre treibt unaufhaltsam voran, während die Lead-Gitarre Licks und Soli spielt, als wäre sie ein pulsierendes Feuer, das durch jede Note brennt und die Seele des Songs entfacht. Das energiegeladene Schlagzeug sorgt für einen Sound, bei dem man das Gefühl hat, dass jeder Refrain explodiert, während die einzigartige, kratzige Stimme jedes Wort mit Intensität und echten Gefühlen trägt.

Mit eigenen Songs, lauten Riffs und tiefen Emotionen steht ihre Reise noch am Anfang – doch die Flammen sind entfacht.

Cab Driver

Gegründet im Jahr 2001, steht Cab Driver seit über zwei Jahrzehnten für ehrlichen, druckvollen Rock mit progressiven Einflüssen. Die Band hat im Laufe der Jahre zahlreiche Bühnen gerockt – darunter die Polarnacht Böblingen, die Musiknacht Sindelfingen und das Rock of Ages Festzelt Seebronn – und dabei ihren ganz eigenen Sound stetig weiterentwickelt.

Von der ursprünglichen Besetzung sind heute noch Denis Ronta (Drums) und Thomas Blaga (Bass, Vocals) dabei. Als eingespielte Rhythmussektion und langjährige Freunde bilden sie das stabile musikalische Fundament von Cab Driver – kraftvoll, präzise und verlässlich.

2021 kam Robin Zwirner (Gitarre) zur Band. Vermittelt durch einen ehemaligen Bandkollegen, brachte er frischen Wind: markante Riffs, ausdrucksstarke Soli und ein feines Gespür für Atmosphäre und Dynamik.

Volkan Urtimur (Vocals) stieß 2024 über eine Anzeige zur Band. Mit seiner kraftvollen, charakterstarken Stimme verleiht er den Songs Tiefe, Energie und einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert – genau das, was Cab Driver noch gefehlt hat.

Mit einem fertigen Set im Gepäck, das sowohl ausgewählte Coversongs als auch eigene Kompositionen umfasst, ist die Band bereit die Bühnen zu erobern. Das energiegeladene Programm verspricht einen abwechslungsreichen und charakteristischen Sound. Wer nicht bis zum nächsten Gig warten will, kann sich schon jetzt auf den Social-Media-Kanälen – zum Beispiel auf YouTube/Facebook – einen ersten Eindruck von der musikalischen Qualität der Band verschaffen.