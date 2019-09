Rocko Schamoni & Band: Musik für Jugendliche

Nach 12 Jahren ohne Plattenveröffentlichung unter eigenem Namen veröffentlicht Rocko Schamoni im Herbst 2019 sein achtes Album: Musik für Jugendliche. Aus hunderten von auralen Skizzen und Fragmenten entstanden neun Songs und eine Reprise, die sich stimmungsvoll aufgespannt wissen wollen zwischen dem 70 ger Jahre Italo Pop eines Lucio Battisti, Filmscore Zitaten des Schamoni Idoles Morricone oder aber der soulesken Trockenheit eines Michael Kiwanuka.

Die Produktion der Platte ging einher mit der Krankheit und dem Tod von Schamonis Vater und so finden sich in der Musik und in den Texten immer wieder Versatzstücke dieses Verlustes, vom Abschiednehmen von geliebten Menschen, gewohnten Lebenssituationen oder gleich ganzen Kultur-zusammenhängen, Texte in denen Schamoni das Ende der menschlichen Welt trocken und abgeklärt berechnet. Mit dem Vorrücken in die direkte Todeszone mit den aufgewirbelten Erinnerungen, die so ein Abschied auslöst erscheint die eigene Jugend wieder stärker im Fokus, ein Prozess des Reflektierens und Abgleichens, des Verstehens für Entscheidungen der Vorrangegangenen und für das eigene Werden und Vergehen beginnt. Irgendwann begreift man: die eigene Jugend vergeht nie. Sie steht für immer in ihrem ganzen Glanz fest in der Zeit und der Erinnerung. Und man kann sie doch nie wieder berühren. Rocko Schamoni & Band feat. Sebastian Hoffmann (Posaune), Sönke Rust (Gitarre), Lieven Brunckhorst (Saxophon, Glockenspiel), Claas Ueberschär (Trompete), Ali Busse (Bass), Matthias Strzoda (Schlagzeug), Jonas Landerschier (keyboards) und Martin Hornung (keyboards).

