ROCKPALAST – 80er Rock Party

LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart

Eine Nacht voller legendärer Gitarrenriffs, epischer Hymnen und unvergesslicher Rock-Momente? Dann schnapp dir deine Lederjacke, toupiere dein Haar und komm zur 80s Rock Party im LKA Longhorn!

 Erlebe die größten Rockhits der 80er von Bands wie:

 AC/DC | Bon Jovi | Guns N‘ Roses | Queen | Van Halen | Journey | Mötley Crüe | Def Leppard … und viele mehr!

 Das erwartet dich:

 Die besten 80s Rock-Klassiker – laut, wild und unzensiert!

 Authentische Rock-Atmosphäre im legendären LKA Longhorn

 Special Drinks & 80s Deko für das perfekte Feeling

 Party bis in die frühen Morgenstunden

Lass die Power der 80er wieder aufleben und rocke mit uns die Nacht durch! 

Info

lka.png
LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - ROCKPALAST – 80er Rock Party - 2025-10-04 21:00:00 Google Yahoo Kalender - ROCKPALAST – 80er Rock Party - 2025-10-04 21:00:00 Yahoo Outlook Kalender - ROCKPALAST – 80er Rock Party - 2025-10-04 21:00:00 Outlook iCalendar - ROCKPALAST – 80er Rock Party - 2025-10-04 21:00:00 ical

Tags