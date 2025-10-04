ROCKPALAST – 80er Rock Party

Eine Nacht voller legendärer Gitarrenriffs, epischer Hymnen und unvergesslicher Rock-Momente? Dann schnapp dir deine Lederjacke, toupiere dein Haar und komm zur 80s Rock Party im LKA Longhorn!

Erlebe die größten Rockhits der 80er von Bands wie:

AC/DC | Bon Jovi | Guns N‘ Roses | Queen | Van Halen | Journey | Mötley Crüe | Def Leppard … und viele mehr!

Das erwartet dich:

Die besten 80s Rock-Klassiker – laut, wild und unzensiert!

Authentische Rock-Atmosphäre im legendären LKA Longhorn

Special Drinks & 80s Deko für das perfekte Feeling

Party bis in die frühen Morgenstunden

Lass die Power der 80er wieder aufleben und rocke mit uns die Nacht durch!