ROCKPALAST – 80er Rock Party

BERND an den Turntables
Einlass: 21:00 Uhr
Ende: 3:00 Uhr
VVK: 9,- EUR inkl. 1,- EUR Verzehr
Abendkasse: 10,- EUR inkl. 1,- EUR Verzehr
80s and 90s Rock Party im LKA Longhorn – Die ultimative Zeitreise!
Location: LKA Longhorn, Stuttgart
Einlass: 21:00 Uhr
Eine Nacht voller legendärer Gitarrenriffs, epischer Hymnen und unvergesslicher Rock-Momente? Dann schnapp dir deine Lederjacke, toupiere dein Haar und komm zur 80s Rock Party im LKA Longhorn!
Erlebe die größten Rockhits der 80er und 90er von Bands wie:
AC/DC | Bon Jovi | Guns N‘ Roses | Queen | Van Halen | Journey | Mötley Crüe | Def Leppard … und viele mehr!
Das erwartet dich:
Die besten 80s und 90s Rock-Klassiker – laut, wild und unzensiert!
Authentische Rock-Atmosphäre im legendären LKA Longhorn
Special Drinks & Deko für das perfekte Feeling
Party bis in die frühen Morgenstunden
Lass die Power der 80er und 90er wieder aufleben und rocke mit uns die Nacht durch!