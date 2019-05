Rockpalast Revival - The Boys are back in Town

Einst war der Rockpalast Geschichte – bis seine DJs eine regelmäßige Revival Party veranstalteten. Irgendwann war die auch Geschichte, was erneut ein Loch in Würzburgs metallisch glänzendes Rocknachtleben riss. Nun wird es gestopft, einmalig, mit dem gleichem hart rockenden Ledergarn, von den gleichen headbangenden Haudegen – weil, um´s mit Thin Lizzy zu sagen: The Boys are back in town!