Laufen für den guten Zweck

ROCKS & RUN – der 1. Rielingshäuser Steinbruch-Lauf am 15. Juni

ROCKS & RUN ist der neue Trailrun der HSG Marbach-Rielingshausen am Samstag, 15. Juni 2024, durch den Steinbruch der Klöpfer-Gruppe in Marbach-Rielingshausen. Läuferinnen und Läufer, können innerhalb von zwei Stunden so viele Runden wie möglich für ihr Team oder in der Einzelwertung absolvieren. Der ca. 2,5 km lange Rundkurs führt durch den aktiven Abbau des Steinbruchs, vorbei an Steinbruch-Großgeräten, mit dem Blick auf Förderbänder und Steinbruchwände. Auf alle motivierten und körperlich fitten Personen ab Jahrgang 2010 und älter wartet um 12 Uhr eine spannende Strecke, auf der deutliche Höhenunterschiede in steinigem Gelände zu meistern sind. Prämiert werden jeweils die drei besten Einzelwertungen und die beste Teamwertung. Vor dem Main-Run finden beim Youngster-Run (11 Uhr - Jahrgänge 2010-2013, Streckenlänge: ca. 2,5 km) sowie beim Kids-Run (10:30 Uhr – Jahrgänge 2014 und jünger, Streckenlänge: ca. 600 Meter) zwei altersgerechte Wettbewerbe statt. Beim Kids-Run zählt das olympische Motto: „Dabei sein ist alles“. Den Kids-Run können Kinder auch gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten laufen.

Und das Beste: Der Erlös des Laufs kommt vollständig einem gemeinnützigen Zweck zugute. Im Sinn der Nachwuchsförderung wird mit den Spenden der Sponsoren ein zu 100 % lokales Projekt für junge Menschen gefördert. In der Ortsbücherei Rielingshausen soll ein Lese- und Wohlfühlraum für junge Eltern mit Kindern entstehen, der auch durch Grundschulklassen nutzbar ist. Neben kindgerechten Regalen und Sitzgelegenheiten sollen etwa auch Hörspiele für Kinder beschafft werden. Mit jedem Euro wird so die frühkindliche Bildung unterstützt. Begleitend zum Lauf lädt die HSG zu einer gemütlichen Hocketse im Steinbruch ein, bei der für das leibliche Wohl gesorgt wird. Es gibt kühle Getränke und Leckeres vom Grill.

Eine Anmeldung für den Main-Run und den Youngster-Run ist vorab erforderlich – einfach online unter https://my.raceresult.com/279425/registration – Läufer und Besucher sind herzlich willkommen!