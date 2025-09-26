Der Slogan der Rockcoverband ROCKSTEADY trifft voll in’s Schwarze, denn die 6-köpfige Band aus Baden-Württemberg nimmt dabei seine Zuhörer vom ersten Titel an mit und der Spaß auf der Bühne überträgt sich unweigerlich auf sein Publikum.

Bei aktuellen Rockhits von LinkinPark, Klassikern von Journey oder Red Hot Chilly Peppers und 80er-Chartbreakern ist für jeden was dabei.

Die schon jahrelang gut aufeinander eingespielten Musiker und die geballte von ROCKSTEADY bilden den Sound, der sofort unter die Haut geht und richtig Partylaune verbreitet.