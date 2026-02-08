rockXplosion 2026 - 40. Warmbronner Open Air

rockXplosion – Warmbronner Open Air Festival feiert Jubiläum vom 31. Juli bis 02. August 2026

Vier Jahrzehnte laut, lebendig und fest in der Region verankert: Wenn das rockXplosion – Warmbronner Open Air Festival sein 40. Jubiläum feiert, wird aus einem Festival ein Stück gelebte Musikgeschichte. Vom 31. Juli bis 02. August 2026 verwandelt sich Leonberg-Warmbronn erneut in einen Treffpunkt für alle, die Livemusik nicht nur hören, sondern erleben wollen.

Was 1985 als Warmbronner Open Air begann, hat sich über die Jahre zu einem festen Fixpunkt für Rock-, Metal-, Punk- und Ska-Fans entwickelt. Vierzig Jahre voller Sommernächte, staubiger Wege, verschwitzter Clubshirts und ehrlicher Gitarrenriffs – getragen von ehrenamtlichem Engagement und der klaren Überzeugung, dass gute Musik eine Bühne braucht.

Passend zum Jubiläum nimmt das Line-up bereits sichtbar Gestalt an: Mit Bluthund ist der erste Headliner bestätigt, weitere Support-Acts stehen ebenfalls schon fest. Schritt für Schritt entsteht ein Programm, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet – und dabei immer wieder neue Facetten zeigt. Wer den aktuellen Stand des Line-ups entdecken möchte, findet auf rockXplosion.de fortlaufend alle bisher bestätigten Acts und Entwicklungen rund um das Festival.

Drei Tage, zwei Bühnen und ein Sound, der keine Grenzen kennt: Von druckvollem Rock über Metal und Punk bis hin zu Ska spannt sich der musikalische Bogen. Vertraute Namen treffen auf neue Impulse, alte Wegbegleiter auf frische Energie – und gemeinsam entsteht genau das, was dieses Festival seit Jahrzehnten ausmacht.

Auch rund um die Bühnen bleibt es spannend. Für das Jubiläumsjahr sind besondere Programmpunkte und Aktionen geplant, die den 40. Geburtstag spürbar machen. Dazu kommen die festen Bestandteile, die längst zum Erlebnis gehören: legendäre Aftershow-Partys mit Metal-Karaoke und Kneipenfeeling, die entspannte, familiäre Atmosphäre auf dem Gelände und das unverwechselbare Flair im Warmbronner Wald.

Das rockXplosion 2026 steht für Livemusik, Gemeinschaft und vierzig Jahre Leidenschaft, die man hören, sehen und fühlen kann. Ein Termin, der nicht einfach im Kalender steht – sondern dort hervorsticht.

Rock on – das rockXplosion – Warmbronner Open Air Festival Team

P.S.: Für das Jubiläum werden weiterhin engagierte Helferinnen und Helfer gesucht, die Teil dieses besonderen Festivals werden möchten.

rockXplosion Festival 2026

Wo? Alter Waldsportplatz Leonberg Warmbronn

Wann? 31.07. – 02.08.2026