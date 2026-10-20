× Erweitern Rocoustics Rocoustics

Die drei Sänger und Musiker haben die langjährige Erfahrung ihrer im Großraum Stuttgart bekannten Bands Risk und Timewarp (und einige weitere…) genutzt, um dieses Projekt mit dreistimmigen Harmoniegesängen, zwei Gitarren sowie einem Bass ins Leben zu rufen. Sozusagen: Drei….Zwei…Eins….Deins!

Nach dem Motto „Acoustic Rock’n’Pop“ haben die drei Rocoustics bekannte Stücke der Rockgeschichte neu arrangiert. Sowohl rein akustisch wie auch mit E-Gitarrensounds und E-Bass, zur Erweiterung der Klangvielfalt, zelebrieren sie diese Songs in unterhaltsamer und hochwertiger Weise und machen die Konzerte zu einem kurzweiligen Erlebnis.